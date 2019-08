Doorbraak voor Club Brugge in dossier Wanyama: wordt hij vandaag al aangekondigd?

Club Brugge hoopt de transfer van Victor Wanyama vandaag af te ronden. Trainer Philippe Clement gaf gisteren toe dat de middenvelder van Tottenham hoog op zijn prioriteitenlijstje staat. “Maar er zijn nog andere pistes”, zei de Club-coach. Later op de avond kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling.

Club bereikte al een akkoord met Tottenham en heeft een vijfjarig contract klaarliggen voor Wanyama. Maar de ex-ploegmaat van Philippe Clement talmt om zijn definitief akkoord te geven omdat hij eerst zijn familie wil overtuigen dat Brugge de juiste stap is. Omdat de transferdeadline steeds dichterbij komt, kijkt blauw-zwart ook naar andere opties.

“Hij is niet de enige jongen met wie we bezig zijn”, gaf Clement gisteren voor het eerst publiekelijk de interesse in Wanyama toe. “We zullen zien hoe de zaken lopen. Uiteraard kan de Champions League voor elke speler een doorslag­gevend element zijn tijdens de laatste dagen van transferperiode, maar het is niet zo dat ze enkel daarvoor naar Club komen.” Zo viel gisteren te horen dat ­Wanyama zijn keuze voor Club Brugge vandaag al voor de match tegen Linz officieel zou maken.

Als alternatieve opties hield Club ook de dossiers van Gianelli Imbula (Stoke) en Daniel Amartey (Leicester) warm. Maar dat Wanyama prioriteit blijft, is duidelijk. “Of Wanyama mijn favoriete ei in het mandje is? Ik ken Wanyama redelijk goed en ik denk niet dat hij graag met een ei wordt vergeleken”, zei Clement. “We kennen zijn kwaliteit en mentaliteit. Of hij komt, ligt niet enkel in zijn handen, maar ook in die van Tottenham.” Daarmee doelt Clement op een financieel twistpunt tussen Wanyama en Tottenham. Tussen de twee clubs is alles in orde.