"Romelu Lukaku is papa van ... Romeo Lukaku": Italiaanse pers bevestigt acht maanden oude zoontje

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Romelu Lukaku (26) een zoontje van acht maanden, Romeo. De Italiaanse sportkrant schrijft dat de baby samen met Lukaku’s moeder Adolphine, broer Jordan, vriend Tay en spelersmakelaar Federico Pastorello het debuut van zijn vader bij Inter meemaakte van in een skybox in San Siro. Straf, want tot dusver was er helemaal niets geweten van het vaderschap van Lukaku, die zijn privéleven zeer goed afschermt.

De geruchten dat Lukaku vader zou zijn geworden deden wel al langer de ronde. In eerste instantie doordat de Rode Duivel begin dit jaar zijn doelpunten vierde met de duim in de mond, enkele weken nadat hij “wegens persoonlijke redenen” ontbrak in de selectie van zijn ex-club Manchester United. Toen schreef de Britse tabloid The Sun al eens dat Lukaku vader zou zijn geworden van een zoon.

Volgens La Gazzetta dello Sport wordt de kleine Romeo opgevoed door zijn grootmoeder Adolphine. Wie de moeder is, is niet bekend.

