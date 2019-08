Klimaatopwarming zal Limburg hardst treffen

De provincie Limburg heeft voor alle Limburgse gemeenten een risicoanalyse gemaakt over de gevolgen van de klimaatopwarming. Daaruit blijkt dat we tegen 2100 meer dan 50 hittegolfdagen per jaar krijgen. De hittegolven zullen in Limburg feller zijn dan in andere provincies. En ze zullen niet alleen vaker voorkomen, maar ook langer aanslepen en zwaarder doorwegen. Dat bericht Het Belang van Limburg woensdag.