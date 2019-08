Pakjesbezorger gooit met duur pakket en laat spoor van vernieling na: “Ze sturen ons van kastje naar de muur met onze schadeclaim”

Een pakjesbezorger van het Amerikaanse Amazon heeft een spoor van vernieling nagelaten in de tuin van een bestemmeling. Het pakje - een redelijk dure robotstofzuiger - werd op de grond gegooid, maar daar eindigde het nog niet. De vrouwelijke bezorger botste vervolgens tegen de basketbalring, waardoor het bord brak en ze wegvluchtte via het gazon.

“Amazon stuurde ons van het kastje naar de muur en uiteindelijk kregen we niet eens verontschuldigingen aangeboden”, aldus de broer van de furieuze bestemmeling. “De schadeclaim werd doorgestuurd naar een ander bedrijf dat de klachten van het e-commercebedrijf behandelt.” Het is niet bekend hoe het incident, dat midden juli werd gefilmd, is afgelopen.

