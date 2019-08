Tegenwind uit eigen land: Braziliaanse gouverneurs bekritiseren Bolsonaro

Wegens zijn omstreden milieubeleid krijgt de extreemrechtse president Jair Bolsonaro nu ook in Brazilië tegenwind. De gouverneurs van het Amazonegebied vrezen internationale economische sancties en zware imagoschade wegens de verwoestende bosbranden en het geweigerde hulpaanbod van de G7-staten.

“Als Brazilië zich internationaal isoleert, stelt het zich bloot aan ernstige handelssancties tegen onze producenten”, zei de regeringsleider van de staat Maranhão, Flávio Dino, dinsdag bij ontmoeting van de gouverneurs met Bolsonaro.

Het staatshoofd had eerder excuses geëist van de Franse president Emmanuel Macron, vooraleer hij de hulp wil aanvaarden van geïndustrialiseerde landen bij de bluswerkzaamheden. Hij beschuldigt Macron ervan dat die hem als leugenaar wegzet en de soevereiniteit van het Amazonegebied in vraag stelt.

“Ik denk dat we nu moeten bezig zijn met onze problemen en de wereld van de milieudiplomatie een signaal geven, want ze is van fundamenteel belang voor onze economie. Anders leiden we zware imagoschade, die nu al aanleiding is voor grote bezorgdheid”, zegt de gouverneur van Pará, Hélder Barbalho.

Export

In feite geldt Bolsonaro als bondgenoot van de landbouwindustrie. Maar verschillende Europese landen zijn nu op de rem gaan staan voor de goedkeuring van het handelsakkoord tussen de EU en Mercosur. Daarom maken de landbouwers zich intussen ook zorgen over hun export van rundvlees en soja.

Bolsonaro krijgt van de gouverneurs ook kritiek voor zijn omstreden uitlatingen over lokale ngo’s. De president zei dat ngo’s mogelijk de bosbranden zelf hebben aangestoken, om meer middelen binnen te halen en zijn regering in diskrediet te brengen. “Ik ben niet iemand die de ngo’s gaat zwartmaken”, zei gouverneur Dino. “Dat is een vergissing, want de internationale en Braziliaanse ngo’s werken zeer ernstig.”