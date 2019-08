Slachtoffers van “lafaard” Jeffrey Epstein laten woede vrije loop in rechtbank: “Hij won met zijn dood, maar ik stop niet met vechten”

Hoewel Jeffrey Epstein zichzelf van het leven heeft beroofd, hebben slachtoffers van de vermoedelijke Amerikaanse seksdelinquent dinsdag de kans gekregen om hun woede en verdriet te uiten in de rechtbank in New York.

De zitting van de rechtbank was eigenlijk bedoeld om akte te nemen van de formele seponering van de aanklachten, maar rechter Richard Berman besloot ook vermoedelijke slachtoffers van Epstein uit te nodigen om hun verhalen en gevoelens te delen. De meeste vrouwen deden hun verhaal anoniem. Sommigen droegen zonnebrillen toen ze voor vele camera’s de rechtszaal binnenkwamen.

De vijftien vrouwen toonden zich woedend dat “lafaard” Epstein door zijn zelfdoding ontsnapt aan berechting. “Het vreet aan me dat ik nooit de kans zal hebben om mijn aanvaller te confronteren in de rechtbank. Ze lieten deze man zichzelf doden en doorkruisten de kans op gerechtigheid voor zovelen”, zo citeerde de Britse openbare omroep BBC één van de slachtoffers.

Courtney Wild Foto: REUTERS

Systematisch

Courtney Wild zei dat ze vanaf haar veertiende jarenlang seksueel misbruikt werd door Epstein in zijn villa in Florida. “Epstein beroofde mijzelf en alle andere slachtoffers van onze dag in de rechtszaal om hem een voor een te kunnen vertellen dat hij een lafaard is.” Wild is boos dat er “geen gerechtigheid zal komen in deze zaak.”

De miljardair ging volgens zijn slachtoffers systematisch te werk, en zocht zijn kwetsbare slachtoffers zorgvuldig uit. Epstein joeg op zijn prooien, hij was systematisch in zijn zoektocht naar slachtoffers. “Veel van ons zaten in kwetsbare situaties en hadden geen geld”, zegt een anoniem slachtoffer. Een ander slachtoffer voegt toe dat Epstein “zeer strategisch” was in de manier waarop hij hen benaderde.

Een derde anoniem slachtoffer vertelt hoe ze vijftien jaar geleden uit een provinciestadje naar New York verhuisde om model te worden. “Ik verliet zijn huis nadat hij me geld had geboden. Ik schaamde me vreselijk. Dit was niet hoe ik was grootgebracht.”

Jennifer Araoz Foto: AFP

Woede over akkoordje

Voor veel slachtoffers was de hoorzitting in de rechtbank vooral een gelegenheid om eindelijk hun verhaal te kunnen doen. Epstein ontliep een confrontatie in de rechtbank toen hij het in 2008 op een dubieus akkoordje kon gooien met justitie. De slachtoffers hoorden daar pas van toen het al te laat was. Daar is nog altijd veel boosheid over.

Jennifer Araoz, die op haar vijftiende verkracht zegt te zijn door Epstein, vindt dat justitie tekort is geschoten. “Het feit dat ik nooit de kans zal krijgen om in de rechtbank over mijn aanvaller te spreken, dat vreet me op.”

Zaak nog niet afgelopen

Epstein beroofde zichzelf begin augustus van het leven in een gevangenis in Manhattan. De zakenman met connecties in de hoogste kringen werd beschuldigd van seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hij riskeerde 45 jaar celstraf.

Teala Davies Foto: REUTERS

Ondanks de seponering van de aanklachten tegen Epstein blijft het openbaar ministerie volgens de Amerikaanse televisiezender NBC de zaak onderzoeken. Er kunnen immers nog steeds aanklachten worden ingediend tegen mogelijke samenzweerders van de miljardair. Volgens de media zou het onderzoek zich vooral kunnen toespitsen op de jarenlange partner van Epstein, Ghislaine Maxwell.

Daarmee gaat ook de zoektocht naar gerechtigheid door, zegt slachtoffer Teala Davies: “Hij won met zijn dood. Maar ik heb mijn stem nu gevonden, en ik stop niet met vechten. Ik kan niet meer stilgehouden worden.”

