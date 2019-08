Drie Palestijnse politieagenten omgekomen bij explosie in Gaza

Drie Palestijnse politieagenten zijn volgens het radicaal-islamistische Hamas om het leven gekomen bij twee explosies in de Gazastrook. De twee explosies gebeurden dinsdagavond aan politieposten ten zuidwesten van de stad Gaza, berichten Palestijnse media dinsdagnacht.

Twee van de gedode politieagenten waren aan een kruispunt op een bromfiets onderweg toen zich de eerste ontploffing voordeed, zeggen artsen en veiligheidsdiensten. Eerder op de dag klonk het dat twee van de doden lid waren van de militante Palestijnse organisatie Islamitische Jihad. Maar dat bevestigt de organisatie niet. Volgens mediaberichten kwam bij de tweede explosie een andere politieagent om.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvoor Hamas verantwoordelijk is, sprak van drie dode politieagenten en drie gewonden. Na de explosies werd de noodtoestand afgekondigd. Politie en veiligheidsdiensten onderzoeken de incidenten. De explosies zijn nog niet opgeëist. Hamas en andere militante Palestijnse organisaties beschuldigen de Israëlische staat. Volgens hen wil die de situatie in het kustgebied destabiliseren.

De EU, Israël en de VS beschouwen Hamas als een terreurorganisatie. In de Gazastrook leven ongeveer twee miljoen personen in moeilijke omstandigheden. Er is een tekort aan drinkwater en elektriciteit. Israël verscherpte twaalf jaar de blokkade van de Gazastrook. Ook Egypte doet daar intussen aan mee.