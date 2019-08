Eén man schuldig aan brandstichingen in Mechelse Gandhiwijk, drie anderen vrij

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft woensdag één man schuldig bevonden aan opzettelijke brandstichtingen in Mechelen-Zuid. Drie anderen werden vrijgesproken. De vier werden gelinkt aan feiten van 16 en 17 februari dit jaar, kort nadat in de Mahatma Gandhiwijk een man door de politie werd doodgeschoten. Lange tijd werd gedacht dat de brandstichtingen een vergelding waren voor die politieactie en die de wijk gedurende enkele weken in hun greep had maar daar werd bij de behandeling van het dossier niets meer over gezegd.

De vier werden beschuldigd van feiten in de Abeelstraat en aan het Vrijewoonstplein. Door middel van forensisch onderzoek en nazicht van telefonie en camerabeelden konden de vier worden geïdentificeerd. Er bestaan camerabeelden van de vier wanneer ze samen de betrokken wagens bekogelen met eieren, uren voor de brandstichtingen.

Bij huiszoekingen werden schoenen en handdoeken met benzinesporen aangetroffen, op hun smartphones hadden de vier beelden van de brandstichtingen. Toch ontkennen ze elke betrokkenheid. “We hebben geen enkel motief, er is geen heterdaad en geen enkele link met de neergeschoten man”, klonk het vorige week. De beelden van de brandstichtingen zouden ze via een whatsappgroep hebben ontvangen maar zouden geen zelfgemaakte beelden zijn. Het parket vroeg een effectieve celstraf van drie jaar voor twee van de mannen en van twee jaar met eventueel uitstel voor de andere twee. “We vragen een strenge straf omdat door deze feiten het onveiligheidsgevoel in de wijk lange tijd verstoord was”, zei procureur Lieselotte Claessens. “De schade had bovendien nog veel erger kunnen zijn als de branden later waren opgemerkt want de voertuigen stonden steeds dichtbij woningen geparkeerd.”

De rechtbank meent dat enkel de schuld van één van hen bewezen kan worden en veroordeelde hem tot drie jaar effectief. De anderen werden vrijgesproken.