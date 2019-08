Parket vraagt 8 jaar cel voor steekpartij aan kapsalon in Beringen

Beringen / Leopoldsburg - De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag 8 jaar cel gevraagd voor een 38-jarige man uit Leopoldsburg, die voor moordpoging terechtstond. De beklaagde had zaterdagavond 5 januari 2019 buiten aan een kapsalon in Beringen twee messteken gegeven aan een 19-jarige jongeman. Een hoogoplopende familievete lag aan de oorzaak van de feiten. Volgens het parket had de beklaagde duidelijk de intentie tot doden en was er sprake van voorbedachtheid.

De jonge kapper liep drie steekwonden van een zakmes op. Twee messteken kwamen in de hartstreek terecht. Volgens de wetsdokter waren de steekletsels potentieel dodelijk. Er waren camerabeelden vanuit drie standpunten voorhanden, die veel informatie opleverden voor politie en gerecht.

“De beklaagde had naar eigen zeggen schrik en had in paniek gestoken. De beelden spreken dat tegen. Hij liep meermaals voorbij het kapsalon en maakte uitdagende gebaren. Toen het slachtoffer op zijn rug lag, zag de beklaagde zijn kans schoon om voor eens en voor altijd af te rekenen”, aldus openbaar aanklager Dorien Vanderheiden.

Er was woensdagochtend in de rechtbank nog een incident waarbij de entourage van de burgerlijke partij geviseerd werd.