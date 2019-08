Brusselse politie gebruikt nieuwe tactiek om snelheidsduivels te beboeten: “Iemand beboeten die 30 rijdt in zone 50? Dat kan”

Brussel - De Brusselse politie hanteert sinds kort een nieuwe tactiek om weggebruikers die onaangepast gedrag vertonen op de openbare weg te beboeten: agenten mogen automobilisten bekeuren zonder daarbij de snelheid te meten.

De Brusselse politie maakt daarvoor gebruik van een oude wet uit 1975, die zegt dat agenten boetes mogen uitschrijven voor onaangepast rijgedrag, maar die weinig werd gebruikt. Tot nu, dus. De nieuwe tactiek is vooral handig voor de fietsbrigade van de Brusselse politie, die boetes kan uitschrijven voor onaangepaste snelheid zonder daar flitscamera’s voor te moeten opstellen.

“Agenten kunnen op basis van omstandigheden als het weer, de drukte van het verkeer of de aanwezigheid van andere weggebruikers perfect beoordelen of een snelheid al dan niet gepast is,” aldus woordvoerder Olivier Slosse. “Zo kunnen we perfect iemand beboeten die 30 kilometer per uur rijdt beboeten waar 50 toegestaan is. We passen de techniek sinds kort toe, en willen ze in de toekomst nog uitbreiden.” De Brusselse politie wil met deze nieuwe aanpak een antwoord bieden op één van de grootste ergernissen van de Brusselaars: onaangepast en agressief rijgedrag.

Zet de Brusselse politie met deze tactiek de deur niet open voor willekeur en nattevingerwerk? “Dat vinden we niet: niet alles is in regeltjes en exacte cijfers te vatten. Onze agenten kunnen het best inschatten wat onaanvaardbaar gedrag in het verkeer is. Wie het niet eens is met die inschatting, kan dat trouwens ook aanvechten bij de rechter: daar is het systeem voor gebouwd.”