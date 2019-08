Amerikaans bedrijf legt bewarend beslag op KV Kortrijk door juridisch conflict met eigenaar Vincent Tan

Het Amerikaanse General Wireless, het bedrijf achter keten Radioshack, heeft bewarend beslag laten leggen op eersteklasser KV Kortrijk. De Amerikanen zeggen in een persbericht dat Kortrijk-eigenaar Vincent Tan een internationale arbitragebeslissing niet naleeft. Voor de dagelijkse werking van de club zijn er geen gevolgen, benadrukt KVK-manager Matthias Leterme. “Geen enkele rekening is bevroren.”

Maleisiër Vincent Tan bezit naast KV Kortrijk onder meer Cardiff City, Los Angeles Football Club en FK Sarajevo. Buiten dat voetbalimperium is hij ook eigenaar van Berjaya Retail Berhad. Volgens General Wireless voldeed dat laatste bedrijf niet aan een uitspraak van een rechtbank in New York, en liet het daarom bewarend beslag leggen op de eigendommen van Tan, waaronder dus KV Kortrijk. Het conflict zou gaan over enkele miljoenen.

In Kortrijk bevestigt manager Leterme dat de beslissing vorige week vrijdag aan de club is meegedeeld. “Maar dit is geen reden tot paniek. Het is een dispuut tussen een vennootschap van de eigenaar en Radioshack. Die laatste is in het gelijk gesteld en wil zijn rechten vrijwaren door beslag te leggen op een bepaald aantal zaken waaronder de aandelen (99,9 %) van KV Kortrijk vallen. Voor ons heeft dit helemaal geen gevolgen qua werkingskosten. Geen enkele rekening is bevroren. We zijn geen betrokken partij in dispuut, we hebben enkel de tegenslag dat we onder de in beslag genomen activa van Tan horen in deze zaak.”

Foto: Photo News

“Het is aan Tan om zijn zaak te regelen”, vult voorzitter Joseph Allijns aan. “Wij zijn buitenstaander. Enkel zijn persoonlijke aandelen zijn in beslag gelegd. Uiteraard vind ik het als voorzitter van de Raad van Bestuur niet aangenaam dat wij geconfronteerd worden met een bericht waaraan wij geen enkele schuld treffen.”

Er zijn al een tijdje geruchten dat Tan op zoek is naar een overnemer voor Kortrijk, maar de club staat niet officieel te koop. “Maar Tan heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij bij een aantrekkelijk bod de club wel van de hand zou doen”, aldus Leterme. “Elke club kan verkocht worden, Oostende, Charleroi... Het is niet aan de orde momenteel. Al zou het sowieso niet gewoon kunnen, want zolang de aandelen bevroren zijn, kan Tan ze niet vrij verkopen.”