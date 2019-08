Minstens 23 doden bij aanslag met molotovcocktails in Mexico

Bij een aanslag op een bar in de Mexicaanse havenstad Coatzacoalcos zijn dinsdagavond minstens 23 doden gevallen. Dertien andere liepen zware verwondingen op, aldus het openbaar ministerie in Veracruz, aan de oostkust van Mexico. De aanslag zou gepleegd zijn met molotovcocktails.

De gouverneur van Veracruz, Cuitláhuac García, zegt dat de daders nog worden gezocht. “In Veracruz tolereren we geen criminele bendes meer”, voegde hij er aan toe. Nog maar enkele dagen geleden werd de plaatselijke leider van een drugskartel gearresteerd, nadat hij bij een controle in Coatzacoalcos op de vlucht was geslagen.