Enorme schade aan tandartspraktijk na tramongeval: “Dit is onwezenlijk”

Antwerpen -

“Omstreeks halfeen stond er plots politie aan onze deur. Ze zeiden dat er een tram in onze praktijk was ingereden. Wij hebben gelukkig enkel materiële schade, maar helaas hoorden we dat er ook mensen zijn die er erg aan toe zijn.” Tandartsen Kristine Penneman en Walter Hintjens monsteren de ravage in hun praktijk. “Dit is onwezenlijk. Irreëel.”