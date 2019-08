Verdwijnen 125 jaar oude profclub maakt heel wat emoties los in Engeland: “Jullie hebben levens kapotgemaakt”

Het is een zwarte dag voor het Engelse voetbal, waar Bury FC na 125 jaar profvoetbal geschrapt werd. De club zat tot over zijn oren in de schulden en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het verdwijnen van Bury FC maakt aardig wat emoties los: supporters lieten massaal berichtjes achter aan het stadion en deelden hun verdriet op social media. Kapitein Neil Danns haalde dan weer keihard uit naar eigenaar Steven Dale en de rest van het bestuur.

Met het verdwijnen van Bury komt er een einde aan een roemrijke club. Bury trad in 1894, negen jaar na de oprichting, toe tot de Football League (EFL). The Shakers wonnen de FA Cup in 1900 en 1903. Het is de eerste club sinds Maidstone in 1992 die de EFL noodgedwongen moet verlaten.

De fans wijzen ondernemer Steve Dale, die de noodlijdende club eind vorig jaar overnam voor één figuurlijke pond, met de vinger. “Ik krijg doodsbedreigingen op social media”, vertelde hij aan The Sun. Maar ook zijn familie werd niet ontzien. “Mijn dochter ontving een geschenkverpakking met uitwerpselen in haar beautysalon.”

Foto: Photo News

In een radio-interview met BBC5 goot Dale enkele dagen geleden nog olie op het vuur. “Ik ging nooit naar Bury, dus voor mij is het makkelijk er nu weg te lopen en nooit meer terug te keren. Eerlijk? Ik wist niet eens dat er een voetbalploeg was dat Bury heette. Ik ben geen voetbalfan.”

Kapitein Danns: “Levens kapotgemaakt”

Woensdagochtend maakte Bury-kapitein Neil Danns zijn voormalige eigenaar met de grond gelijk op talkSPORT. “Wat ik zou zeggen tegen Dale en de bestuursleden? Kijk eens naar wat jullie gedaan hebben. Kijk eens op Twitter en lees wat de fans schrijven. Het lijkt wel een begrafenis. Dit had nooit moeten gebeuren. Als jullie dachten dat jullie deze club niet konden helpen, hadden jullie ze nooit moeten overnemen. Jullie hebben levens kapotgemaakt, want dat is wat de club betekende voor zoveel fans.”

Foto: Photo News

Dale ontkende altijd dat hij veel kon doen aan het failliet van de club. Hij schoof de zwartepiet door naar zijn voorganger Stewart Day en probeerde het team de voorbije maand wanhopig te verkopen. Zonder resultaat. “Niemand wil de club kopen als ze de schulden zien die dateren uit het tijdperk van Day”, dixit Dale. “Deze rotzooi is er niet door mij gekomen, al is ze wel erger geworden tijdens mijn periode hier. Het is dweilen met de kraan open.”

Alle duels van de in financiële nood verkerende club waren dit seizoen al uitgesteld. Tegelijkertijd kreeg Bolton Wanderers, uitkomend op hetzelfde niveau, een laatste waarschuwing. Die club krijgt nog twee weken om de financiële situatie te verbeteren.