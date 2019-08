Politie sluit pas geopende CBD-shop van Ian Thomas voor zijn ogen: “What the hell?”

Antwerpen - De pop-up CBD-shop van Ian Thomas, een winkel waar cannabisolie wordt verkocht, is alweer gesloten. Een dag na de feestelijke opening moesten de deuren op politiebevel opnieuw sluiten. Bij controle werden enkele overtredingen vastgesteld. De zaakvoerster van de winkel vindt dat CBD-winkels onterecht geviseerd worden.

“De politie is hier binnengevallen op dag één. What the hell”, zo maakte Ian Thomas het nieuws bekend op Instagram. “Ze gaan de winkel sluiten, dus jullie kunnen niet meer langskomen. Het spijt me echt jongens”, aldus Thomas op Instagram Stories.

(Lees verder onder de video)

Video: Instagram Stories

“Het FAVV zegt dat wij onze producten verkopen als voedingsproduct. Maar wij verkopen etherische oliën, daarop staat duidelijk dat ze niet geschikt zijn voor consumptie”, zo vertelt de zaakvoerster van de pop-up store. “Ten tweede zou het pand niet ingeschreven zijn in het KBO van Antwerpen. Wij huren het pand voor een week en de eigenares had nochtans gezegd dat het volledig in orde was. Wij hebben zelf nog contact gehad met de stad Antwerpen om zeker te zijn dat we geen extra vergunningen nodig hadden. Het antwoord was nee.”

Geviseerd

“In Antwerpen werden CBD-winkels recent gesloten. Ook deze verzegeling is het gevolg van het feit dat CBD-winkels geviseerd worden. Er moet een conversatie gestart worden over het onderwerp. Wij blijven genegeerd worden. Cannabisolie is iets helemaal anders dan cannabis roken, met dat laatste hebben we niets te maken.”

Ian Thomas wilde het taboe rond CBD in België doorbreken. “Toen ik terugkwam naar België was ik verbaasd dat er nog geen duidelijk kader was in de wet. Dat vond ik wel gek, want in Amerika helpt het heel wat mensen. Terwijl het hier echt nog taboe is”, vertelde Ian Thomas dinsdag nog aan ATV.

Thomas wil het taboe rond CBD doorbreken, klonk het dinsdag nog Video: ATV