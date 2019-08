Ruim 7 procent minder werklozen in juli

Het aantal werklozen in België is in juli uitgekomen op 321.496. Dat waren er bijna 25.000 of 7,2 procent minder dan in juli vorig jaar, zo blijkt woensdag uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Het aantal volledig werklozen met een uitkering daalde sneller in Vlaanderen (-9 procent tot 126.849) dan in Wallonië (-7,2 procent tot 131.197) en het Brussels gewest (-3,2 procent tot 63.450). De werkloosheid daalde ook in bijna alle leeftijdscategorieën, en het sterkst bij de 50- tot 59-jarigen (-13,5 procent). Alleen bij de 60- tot 65-jarigen was er een stijging, met bijna 22 procent. Maar dat heeft te maken met nieuwe spelregels: in 2019 werd de minimumleeftijd om een vrijstelling te krijgen opgetrokken van 63 naar 64 jaar.

Ongeveer een op de twee uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (48 procent) zit al minstens twee jaar in die situatie, zo blijkt nog uit de cijfers. Er verloren ten slotte 328 werklozen het recht op een inschakelingsuitkering. Dat is een uitkering die schoolverlaters na een jaar krijgen. In de eerste helft van 2019 waren dat er 1.698.