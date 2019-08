Witte haai verscheurt zeehond voor de ogen van geschokte strandgangers

Strandgangers en zonnekloppers keken afgelopen weekend met grote ogen toe toen er plots een witte haai opdook voor de Amerikaanse oostkust. De reusachtige roofvis kleurde het water bloedrood toen het een zeehond in stukken begon te scheuren. De verschrikkelijke maar fascinerende beelden werden sinds zondag al honderdduizenden keren bekeken. “Ongezien dat een jagende witte haai zo dicht bij de kust wordt gefilmd”, klinkt het in de reacties op de video. “Het is een teken van een gezond ecosysteem en dat moet worden gevierd, niet gevreesd.”

