Douane zet voor eerst nieuwe drone in bij wegcontrole

De douane heeft woensdag bij een gecoördineerde wegcontrole aan de verkeerswisselaar in het Luikse Cheratte voor het eerst haar nieuwe drone ingezet. De controleactie van verschillende douanediensten had als doel verdovende middelen te onderscheppen. Daarnaast werden goederen (alcohol, tabak, namaakspullen), brandstoffen, penale boetes en boorddocumenten gecontroleerd. Daarbij konden de douaniers rekenen op de steun van een drone.

Dit nieuwe middel, sinds september 2018 ter beschikking van de douane, zal de mobiele ploegen in staat stellen efficiënter op te treden bij het toezicht of de controle van fraudeurs. De steun van dit type toestellen zal de douane ook toelaten bewijsmateriaal te leveren in geval van betwisting van inbreuken. De drone moet ook toelaten de controlezones te beveiligen, zoals woensdagochtend het geval was.

Vliegbrevet

De drone vergde een investering van bijna 92.000 euro, voor het toestel en het onderhoud, de opleidingsdrones en de opleiding tot dronepiloot. De aankoop kadert in de modernisering van de middelen om fraudeurs efficiënter en discreet op te sporen.

De drone met acht motoren is uitgerust met een mobiele bol van 360 graden. De HD-camera heeft een 30 X-zoom en een thermische camera die zijn ingebouwd in het toestel van bijna twaalf kilo.

De douane, die kan steunen op elf motorrijders, 23 mobiele teams en negen honden, wil haar slagkracht snel opvoeren dankzij dit toestel. Momenteel beschikt één douanier over een vliegbrevet dronepiloot klasse 1, acht anderen volgen een opleiding. Verder wordt de aankoop van een kleine drone, een binnendrone en een drone voor operaties op de Noordzee, tegen de maritieme smokkel, in het vooruitzicht gesteld.