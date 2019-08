Zlatan Ibrahimovic (37) heeft nog niets aan zelfvertrouwen ingeboet: “Als United me nodig heeft, hier ben ik”

Zlatan Ibrahimovic is op zijn 37e nog steeds de absolute ster van de Major League Soccer in de Verenigde Staten. In de derby tegen leider LA FC scoorde de Zweed opnieuw twee keer, al leverde dat slechts een gelijkspel (3-3) op waardoor LA Galaxy in de Western Conference “slechts” vierde staat. Zijn contract loopt eind dit jaar af maar Ibrahimovic heeft aan zelfvertrouwen nog niets ingeboet: “ik zou nog makkelijk in de Premier league kunnen spelen dus als United me nodig heeft, hier ben ik.”

“Mijn contract loopt nog tot 31 december, wat daarna gebeurt weet ik niet”, aldus de zelfbewuste Zweed die in 2018 Manchester United verliet voor een Amerikaans avontuur bij LA Galaxy. “Ik ben niet in dezelfde positie als Wayne Rooney: hij is veel jonger dan ik, ik ben oud. (Rooney is 33 jaar, Ibrahimovic 37 jaar, red.). Maar ik ben nog steeds aan het domineren, nog steeds het verschil aan het maken. We zien wel wat er gebeurt, ik moet me fysiek goed voelen. Maar ik zou nog makkelijk in de Premier league kunnen spelen. Dus als United me nodig heeft, hier ben ik.”

🔙 | Keert Zlatan terug bij Manchester United?



"Ik kan nog makkelijk mee in de Premier League..."

Dat Ibrahomovic nog steeds domineert, mocht ene ploegmaat afgelopen wedstrijd aan den lijve ondervinden. Zlatan zette hem hardhandig op zijn plaats, en die plaats was duidelijk niét in het muurtje:

Zlatan is literally pushing players into position 😂

