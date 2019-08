Doorbraak verwacht van halve dag ouderschapsverlof

De maatregel waarbij werknemers ouderschapsverlof opnemen in een stelsel van een halve dag per week of één dag per twee weken kwam de voorbije maanden rustig op gang. Maar vanaf september zal het systeem doorbreken, zo verwacht de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Het nieuwe stelsel is sinds 1 juni beschikbaar voor werknemers in de privésector en sinds 1 augustus ook in de openbare sector. Erg veel werd er tot nu toe niet van gebruikgemaakt: er waren enkele tientallen dossiers in juni, en 255 in juli, zo zegt de RVA woensdag. Maar bij de start van het nieuwe schooljaar verwacht de dienst een stijging. “Circa de helft van de tot nog toe binnengekomen aanvragen voor een ouderschapsverlof met 1/10e betreft een onderbreking die ingaat vanaf de maand september”, luidt het.

Gevraagd naar concrete cijfers, laat de RVA weten dat er in juni en juli 459 aanvragen werden ingediend voor 1/10e ouderschapsverlof met start in september. Daar moeten nog de aanvragen worden bijgeteld die in augustus bij de dienst toekwamen. Logisch lijkt dat ouders het nieuwe stelsel gebruiken om op woensdagnamiddag de kinderen te kunnen opvangen, maar dat kan de RVA niet bevestigen. “Dat kunnen wij niet zien. Hoe dat ouderschapsverlof precies wordt ingevuld, bijvoorbeeld op welke dag, is een afspraak tussen werkgever en werknemer”, luidt het.

Vier vijfde

In juli zaten in totaal 76.997 mensen in een stelsel van ouderschapsverlof, 7,8 procent meer dan in juli vorig jaar.

Als je alle vormen van thematische verloven, tijdskrediet en loopbaanonderbreking samentelt, kwam je in juli aan 252.282 uitkeringen door de RVA (1,4 procent minder dan in juli vorig jaar).

In bijna twee op de drie gevallen gaat de betrokkene vier vijfde werken, en ook in bijna twee op de drie gevallen is de betrokkene een vrouw. Voorts wordt vooral in het Vlaams gewest van de stelsels gebruikgemaakt: in juli ging het om ruim 179.000 mensen in Vlaanderen, of 71 procent van het totaal.