Antwerpse politie laat 5 wagens takelen wegens duizenden euro’s aan openstaande boetes

De Antwerpse lokale politie heeft dinsdag vijf wagens aan de kant gezet en in opdracht van de douane laten takelen omdat de bestuurders meer dan 20.000 euro aan openstaande boetes hadden en die niet meteen konden betalen. De politieactie vond plaats aan de Turnhoutsebaan, ter hoogte van Spoor Oost. Ze was specifiek gericht op openstaande boetes, al controleerde politie ook op alcohol en drugs in het verkeer en op de aanwezige boorddocumenten.