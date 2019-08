Rocky Peeters wordt toch niet de nieuwe coach van Waasland-Beveren

Na het ontslag van Adnan Custovic is Waasland-Beveren op zoek naar een nieuwe coach. Topkandidaat was de 40-jarige Rocky Peeters, momenteel de coach van Lierse Kempenzonen in eerste amateurklasse. Beide partijen kwamen er echter niet uit en dus mag zijn naam ook worden geschrapt. Eerder was Dennis van Wijk al genoemd als kandidaat maar ook die wordt het zeker niet.