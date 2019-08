Internet schrikt van spookachtige beelden: “De geest van een kleine jongen”

Deze bizarre beelden die in een huis in de Amerikaanse staat New York werden gefilmd, houden het internet in de ban sinds ze online verschenen. De video werd al honderdduizenden keren bekeken en gedeeld, en vormt voer voor hevige discussies over het bestaan van spoken. Heel wat kijkers zijn ervan overtuigd dat de lichtgevende bol in de woonkamer de “geest van een kleine jongen” is, die samen met zijn huisdier verschijnt in het holst van de nacht. Wat denk jij?