Leraar achtervolgt dief die 25 tablets van school in Ninove probeerde te stelen

Ninove - In het Oost-Vlaamse Ninove heeft een leraar van de school Heilige Harten een dief achtervolgd die 25 tablets had proberen te stelen. De politie kon de man oppakken nadat de leraar een persoonsbeschrijving kon geven, meldt het Oost-Vlaamse parket.

De feiten gebeurden op 22 augustus in de school in Ninove. De verdachte werd op heterdaad betrapt door de leerkracht, die hem in de gebouwen van de school had aangetroffen. “De man zette het op een lopen en liet een rugzak achter waarin zich een 25-tal tablets bevonden, die afkomstig waren van de school. De leraar zette de achtervolging in. Hij verwittigde de politie en kon een goede persoonsbeschrijving van de verdachte doorgeven. De verdachte kon kort na de feiten geïntercepteerd worden door de interventieploegen van politiezone Ninove”, zegt het parket.

De verdachte, een 36-jarige man met de Servische nationaliteit, bekende de feiten. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde en de raadkamer bevestigde zijn aanhouding. De man was gekend bij politie en gerecht voor gelijkaardige feiten.