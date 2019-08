Wayne Rooney is boos en haalt uit naar Britse tabloid: “Genoeg is genoeg, er is niets gebeurd met dat meisje”

Wayne Rooney is al sinds zijn zestiende opgejaagd wild in Engeland: de tabloids doen er al jaren alles aan om de voetballer te betrappen op een misstap. In het verleden niet zonder succes, geholpen door het liederlijke leven van Rooney die al toegaf vroeger prostituees te hebben bezocht. Desondanks is hij nog steeds getrouwd met Coleen, de moeder van zijn vier kinderen. Nadat hij afgelopen weekend alweer in diskrediet werd gebracht, is het echter genoeg voor Rooney die keihard uithaalt naar The Sun.

De 33-jarige Wayne Rooney speelt momenteel in de Amerikaanse Major League Soccer bij DC United maar zelfs daar is hij niet veilig voor de paparazzi. The Sun bracht foto’s van een brunette die met Rooney naar zijn kamer in het spelershotel zou zijn gegaan en smeerde de zoveelste huwelijkscrisis ten huize van Rooney breed uit. Daar is echter niets van aan, stelt de gewezen international die in een tweet ongemeen hard uithaalt naar de sensatiekrant.

“The Sun bracht deze week een frontpagina met een verzonnen verhaal over een meisje dat ik had meegenomen naar het spelershotel. Ze weten echter dat dit niet waar is en dat ik dat niet deed. Ze gebruiken mijn naam en die van mijn familie om kranten te verkopen. Er gebeurde die nacht in Vancouver niets tussen mij en eender welk andere meisje. Ik stapte niet in de lift met dat meisje, dat gefotografeerd werd in de foyer van het hotel. Het meisje in kwestie was simpelweg één van de velen die onschuldig om handtekeningen en foto’s vroeg.”

“De foto’s die in The Sun werden gepubliceerd, zijn genomen door een freelance fotograaf die mij en mijn ploegmaats volgde om foto’s vanop afstand te nemen, zonder dat wij ervan wisten of onze toestemming er voor gaven. De foto’s die werden verkocht aan de krant werden geselecteerd om een sensationeel en volledig verzonnen verhaal over mij te brengen. Dit hele verhaal brengt echter schade toe aan mijn familie en is iets waar ik niet mee kan leven.”

Het is niet de eerste keer dat Rooney in aanvaring komt met The Sun. In 2006 vroeg en kreeg hij 100.000 pond schadevergoeding toen de tabloid een verhaal over een ruzie met Coleen in een nachtclub had verzonnen. hij schonk het geld aan een goed doel.

The Sun - Enough is enough pic.twitter.com/lCICTdwfwt — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 28, 2019