Politie zoekt exhibitionist in Lembeekse bossen

De lokale politie Meetjesland Centrum is op zoek naar een exhibitionist in de bossen van de Kaprijkse deelgemeente Lembeke. De voorbije twee weken waren er drie meldingen door vrouwelijke slachtoffers, zegt de politie.

Volgens de getuigen gaat het om een man van ongeveer 30 jaar oud met blond bros haar en gekleed in sportieve kledij. “De feiten zouden zich enkel overdag voordoen. Volgens de vrouwelijke slachtoffers had de man zich telkens zo goed als volledig ontkleed, toonde hij zijn geslachtsdelen en begon vervolgens te masturberen. We vragen om zo snel mogelijk melding te maken als iemand de exhibitionist zou opmerken”, meldt de politie Meetjesland Centrum (Kaprijke, Sint-Laureins, Eeklo).