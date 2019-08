Kyra Gantois stapte uit Youth for Climate, maar wat houdt de actiegroep nu nog in en hoe komen ze aan geld?

“Genoeg is genoeg. Ik ben het beu om behandeld te worden als een stuk vuil.” Met die woorden maakte Kyra Gantois deze week bekend dat ze uit de kerngroep van Youth for Climate stapt. Nochtans was zij een van de trekkers van de organisatie, die 30.000 jongeren op de been kreeg om te spijbelen voor een beter klimaatbeleid. Wat blijft er nu eigenlijk nog over van de actiegroep?