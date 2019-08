Brandweermannen en hulpverleners trekken aan de alarmbel: “Het geweld tegen ons blijft toenemen. Het respect is weg, al lang”

In een paar dagen tijd zijn brandweerlui twee keer aangevallen in Brussel. Dat fenomeen is niet nieuw, maar werkt zodanig op de heupen dat de brandweerkorpsen en -vakbonden maatregelen eisen. De overheid werkt aan een inventaris om een concreet zicht te krijgen op het probleem, maar dat gaat moeizaam. Al weet iedereen in het veld dat die agressie tegen de hulpdiensten al jaren aan een stuk stijgt. “Het respect is weg. Al lang.”