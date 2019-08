Herinnert u zich nog de teams toen er voor het laatst twee Belgische clubs in de groepsfase van de Champions League zaten?

Als Club Brugge zich woensdagavond voorbij LASK Linz wurmt, zitten er twee Belgische clubs in de groepsfase van de Champions League. En dat voor het eerst sinds het seizoen 2005-2006.

CLUB BRUGGE

Blauw-zwart had dat seizoen één voorronde nodig om de groepsfase te halen. Het Noorse Valerengen werd toen verslagen (na strafschoppen wegens twee keer 1-0 voor de thuisploeg), waarna een groep volgde met Juventus, Bayern München en Rapid Wien. Club pakte liefst 7 punten op weg naar een derde plaats, goed voor een ticket voor de UEFA Cup.

Tegen Rapid Wien werd twee keer gewonnen, Juventus bleek twee keer te sterk maar tegen Bayern München werd enigszins verrassend één punt gepakt. In München werd het nog 1-0 voor de Duitsers maar in de afsluitende thuiswedstrijd tegen (een veredeld B-elftal van) Bayern scoorden Claudio Pizarro en Javier Portillo de doelpunten, wat resulteerde in een knap gelijkspel.

De toenmalige kern:

Doelmannen

Tomislav Butina

Glenn Verbauwhede

Stijn Stijnen

Verdedigers

Olivier De Cock

Joos Valgaeren

Michael Klukowski

Philippe Clement

Marek Špilár

Ivan Gvozdenović

Birger Maertens

Günther Vanaudenaerde

Jason Vandelannoite

Middenvelders

Sven Vermant

Gaëtan Englebert

Jonathan Blondel

Grégory Dufer

Serhij Serebrennikov

Elrio van Heerden

Ivan Leko

Sebastian Hermans

Vincent Provoost

Bart Vlaeminck

Kevin Roelandts

Aanvallers

Gert Verheyen

Manasseh Ishiaku

Boško Balaban

Rune Lange

Javier Portillo

Dieter Van Tornhout

Victor

Jeanvion Yulu-Matondo

ANDERLECHT

Paars-wit moest in 2005 twee voorrondes overleven om de groepsfase van het kampioenenbal te bereiken. In de tweede voorronde werd over twee wedstrijden (5-0 thuis, 1-0 op verplaatsing) gewonnen van Neftçi Bakoe. In de derde en laatste voorronde ging Slavia Praag (2-1 thuis, 0-2 op verplaatsing) voor de bijl.

Anderlecht kwam in een groep terecht met Chelsea, Liverpool en Betis Sevilla. De eerste vijf groepswedstrijden werden verloren, de eerste drie telkens met één doelpunt verschil. Op de laatste speeldag redden de Brusselaars de eer met een 0-1-overwinning op het veld van Betis. Vincent Kompany scoorde toen het enige doelpunt van de wedstrijd.

Speelden toen in Sevilla: Zitka; Delorge, Juhász, Kompany, Deschacht; Lovre (69’ Tihinen), Tioté (84’ Zetterberg), Baseggio (69’ Żewłakow), Goor; Iachtchouk, Pujol

De toenmalige kern:

Doelmannen

Daniel Zitka

Silvio Proto

Tristan Peersman

Jan Van Steenberghe

Verdedigers

Olivier Deschacht

Roland Juhász

Michał Żewłakow

Vincent Kompany

Hannu Tihinen

Mark De Man

Lamine Traoré

Anthony Vanden Borre

Middenvelders

Yves Vanderhaeghe

Goran Lovre

Walter Baseggio

Bart Goor

Besnik Hasi

Christian Wilhelmsson

Laurent Delorge

Fabrice Ehret

Pär Zetterberg

Anatoli Gerk

Jonathan Legear

Cheick Tioté

Marius Mitu

Aanvallers

Nenad Jestrović

Mbo Mpenza

Grégory Pujol

Sami Allagui

Oleg Iachtchouk

Serhat Akın

Nicolás Frutos

Sébastien Siani