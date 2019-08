COLUMN. “Het regenwoud staat in brand, dat vind ik een vreemde zin. Het zwembad staat in de fik, daar lijkt het op”

Het regenwoud staat in brand, dat vind ik een vreemde zin. Het zwembad staat in de fik, daar lijkt het op. Ik denk dat de Braziliaanse president Bolsonaro er ongeveer zo over denkt. Het gaat vanzelf wel weer uit, net als toen er nog geen mensen bestonden. En die Fransen moeten helemaal hun mond houden. Die kunnen nog geen kerk blussen.