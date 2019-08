Disneyland Parijs onthult eerste beelden van ‘Frozen’-attractie die op 17 november deuren opent

Fans van Frozen kunnen zich deze winter uitleven in Disneyland Parijs. Het hele kerstthema wordt rond Frozen en Frozen 2 opgebouwd, en het park opent ook een nieuwe interactieve attractie.

Disney is het Walt Disney Studios Park stevig aan het renoveren. De oude attractie Art of Disney Animation is al sinds 7 januari gesloten en zal omgebouwd worden tot Animation Celebration. Die zal op 17 november opengaan en Frozen-fans zullen zich er zeker thuis voelen. Doorheen verschillende ruimtes komen ze oog in oog te staan met Elsa, Anna en Kristoff.

Animation Celebration wordt een interactieve musicalshow die uit verschillende delen bestaat en elke dag meerdere keren wordt opgevoerd. Na afloop is er een ontmoeting met de figuren uit de film.

En daar stopt het niet. De Animation Celebration-attractie is tijdelijk, maar zal plaatsmaken voor een volledig gebied in het park gewijd aan Frozen. Al is het daarop wel nog even wachten. De nieuwe wereld zou pas in 2023 opengaan.

