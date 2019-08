Bewoners van gebouw waarop tram botste verblijven in hotel: “We kunnen pas terug als we zeker zijn dat het stabiel is”

Deurne -

Peter Veldman (75) en zijn buurvrouw Anna Joosten (87) draaiden zich allebei nog eens om in hun bed toen ze dinsdagavond een enorme klap hoorden, want “er gebeurt hier wel vaker wat”. “Maar toen ik toch mijn slaapkamerraam opende, keek ik op het dak van de tram neer”, zegt Peter. Echt ongerust over de impact op hun woonst zijn de twee niet. Ze verblijven ook komende nacht nog in hotel Tulip Inn, vlak bij huis. “We wachten rustig af. Wat voor zin heeft het pessimistisch te zijn?”