Alexis Sanchez volgt Romelu Lukaku: best verdienende speler en flop van Manchester United vertrekt naar Inter

Inter lijkt volledig klaar om Juventus het vuur aan de schenen te leggen in de Serie A. Na Romelu Lukaku halen de Nerazzurri nog een ongewenste speler van Manchester United in huis. Alexis Sanchez wordt voor één seizoen gehuurd.

De overgang van de Chileense aanvaller hing al een tijdje in de lucht. Sanchez kwam in de winter van 2018 voor 34 miljoen euro over van Arsenal, waar hij geregeld schitterde als spelmaker. Maar op Old Trafford kon de 30-jarige Chileen het nooit waarmaken met amper vijf doelpunten en negen assists in 45 optredens, ondanks zijn toploon van zo’n 430.000 euro per week.

Sanchez arriveerde woensdag in Milaan om er zijn medische testen af te leggen bij Inter. Als die goed verlopen, zal hij er zijn krabbel zetten onder een huurcontract van één seizoen. Zonder aankoopoptie, klinkt het in de Britse en Italiaanse media. Manchester United zou wel een deel, net geen 200.000 euro per week, van het loon van de Chileen betalen.

Daarmee keert Sanchez terug naar het land waar het voor hem in 2006 allemaal begon in Europa. Udinese legde toen 3 miljoen euro op tafel om de aanvaller weg te kopen bij Cobreloa. Na uitleenbeurten aan Colo Colo en River Plate brak Sanchez twee jaar later door in de Serie A. In 2011 verkocht Udinese Sanchez voor 26 miljoen euro aan FC Barcelona.

Bij Inter wordt de 30-jarige Sanchez opnieuw ploegmaat van Romelu Lukaku, die eerder deze zomer definitief de overstap maakte naar Milaan. Volgens de geruchten zou Inter-trainer Antonio Conte van plan zijn om beide heren samen in de aanval te spelen in zijn 3-5-2.