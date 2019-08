Brussel - In Brussel zijn de Rogier- en Kruidtuintunnel sinds 16.50 uur in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Dat meldt Brussel Mobiliteit.

Oorzaak van de sluiting is een korte stroompanne. Na die panne moesten alle systemen heropstarten en dat neemt enige tijd in beslag. Zo werkt onder meer de ventilatie in de tunnels niet. Het incident veroorzaakt heel wat verkeershinder op de kleine Brusselse ring.