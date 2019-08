Vier vrouwen uit zwembad gezet in Kortrijk

Kortrijk - Vier jongedames uit Noord-Frankrijk zijn dinsdagavond uit het zwembad Lago Kortrijk Weide gezet. Ze maakten het zo bont dat ze op de zwarte lijst zijn gezet.

Manager Elewin Werbrouck: “Het waren vier twintigers die dinsdagavond rond 20.30 uur de doorgang blokkeerden in de wildwaterbaan. Hoewel redders en medewerkers van het zwembad de vrouwen herhaaldelijk vroegen om het interne reglement te respecteren, bleven ze andere bezoekers hinderen. Daarom werd hen uiteindelijk gevraagd om het bad te verlaten. Pas toen de politie opgeroepen werd, lukte dat ook.”

De vier vrouwen zijn op een rustige manier meegegaan met de politie. Ze komen wel op de zwarte lijst te staan en mogen de komende drie maanden het zwembad niet meer in. Werbrouck: “Wij willen dat het reglement gerespecteerd wordt. Te zien aan het commentaar dat we nadien kregen van mensen die het gezien hadden, konden velen zich vinden in die verwijdering. Redders, security kregen goede kritiek.”

Dinsdag was een topdag met 2500 bezoekers in Lago Kortrijk Weide.