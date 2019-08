Cipiersvakbonden misnoegd over aanpak Geens rond minimale dienstverlening

De vakbonden bij het gevangeniswezen zijn boos op minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Ze zeggen dat de minister de minimale dienstverlening in de gevangenissen snel wil doorvoeren, maar tegelijk geen oren heeft naar oude verzuchtingen van het personeel.

De Kamer stemde in maart een wet die de minimale dienstverlening in de gevangenissen mogelijk maakt. Voor de uitvoeringsbesluiten moet er wel nog met de vakbonden worden overlegd. Minister Geens heeft daarvoor deze week de vakbonden bijeengeroepen. De vakbonden zijn er echter niet over te spreken dat dit gebeurde via het comité A, het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten, en “bij hoogdringendheid”. Daardoor zou er binnen tien dagen een akkoord moeten zijn. De vakbonden zijn wel uitgenodigd voor informeel overleg donderdag.

“Als we dan toch bij hoogdringendheid moeten samenkomen, kunnen we het misschien ook eens hebben over het chronisch personeelstekort”, zegt Filip Dudal van de christelijke vakbond ACV. “Er wordt gewoon niets gedaan om de job aantrekkelijker te maken. De instroom van nieuwe mensen is te laag, en dat heeft dan weer gevolgen voor de mutaties, waardoor het lang duurt voor mensen kunnen werken in de gevangenis die ze willen”. De vakbonden klagen ook over verlofachterstand en een tekort aan uniformkledij.

De socialistische vakbond ACOD sluit zich aan bij de kritiek over de manier waarop minister Geens het overleg voert, en blijft ook fel gekant tegen de minimale dienstverlening zelf. “We zullen er alles aan doen om die minimale dienstverlening te boycotten”, zegt Gino Hoppe van ACOD. “Voor de minimale dienstverlening is een bezetting van 60 procent nodig op een stakingsdag. Dat is gewoon de afschaffing van het stakingsrecht”.