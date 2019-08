Antwerp-trainer Laszlo Bölöni: “Arslanagic heeft te snel zijn comeback moeten maken”

Laszlo Bölöni staat misschien wel voor zijn belangrijkste match als trainer van Antwerp. De 66-jarige Roemeen beseft ook wat er morgenavond tegen AZ op het spel staat. “De match tegen Charleroi eind vorig seizoen, om Europa in te gaan, was al cruciaal. Maar deze is ook heel belangrijk, ja. En ik hoop dat er nog meer van zulke duels volgen”, zegt hij.

Of hij er nog stress van krijgt? Toch wel. “Die druk voel je altijd. Maar daar doe je het ook voor. Net als ik volgde mijn broer vroeger een tandartsopleiding en hij oefent dat beroep nog altijd uit. Wel, hij betáált elke week om naar het voetbal te komen en diezelfde druk te voelen.” (glimlacht)

Bölöni verwacht een zware match tegen AZ, “dat vooral een heel goeie aanvalslinie heeft”. En helaas voor hem kan hij niet op de geschorste Buta rekenen. Daardoor moet De Laet rechtsback spelen, in principe keert Seck dan centraal terug. Het ziet er immers naar uit dat Arslanagic nog geen 100 procent is. “Dino komt zachtjes aan terug. Eigenlijk was het niet voorzien dat hij vorige week in Enschede al zou invallen, maar ik had niet veel keus. Hij heeft daar te snel zijn comeback moeten maken.” Maar helemaal uitsluiten dat Arslanagic in de terugmatch op het veld staat, deed Bölöni niet. “Want wat er morgen gaat gebeuren, weet niemand.”