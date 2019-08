Klimaatactiviste Greta Thunberg na zeiltocht van twee weken aangekomen in New York

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is aangekomen in New York. Ze werd uitgenodigd op een klimaatconferentie in New York, maar wou niet met het vliegtuig gaan. Twee weken geleden nam ze daarom de zeilboot in het Britse Plymouth.

“Land! De lichtjes van Long Island en New York City voor ons.” De 16-jarige klimaatactiviste is na een zeiltocht van zo’n twee weken eindelijk aangekomen in New York. Een tocht van zo’n 5.000 kilometer en dat ging niet van een leien dakje. De condities waren moeilijk en het was ook niet bepaald de grootste luxe aan boord. Voor de Zweedse vertrok liet ze weten dat er geen toilet aan boord was. Daar moesten ze een emmer voor gebruiken.

Thunberg werd uitgenodigd voor een klimaatconferentie in New York en wou daarvoor niet het vliegtuig nemen. Ze zal op 23 september de VN-klimaattop bijwonen en later ook deelnemen aan klimaatprotesten. Daarna zal ze ook Canada en Mexico bezoeken. In december woont ze de jaarlijkse VN-klimaatconferentie in Santiago, de hoofdstad van Chili, bij.

Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 28 augustus 2019