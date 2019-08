Fietsbrigade Brusselse lokale politie focust op onaangepaste snelheid

Brussel - De fietsbrigade van de Brusselse lokale politie controleert sinds begin augustus niet enkel meer op overdreven snelheid maar ook op onaangepaste snelheid. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie. De controleacties zijn in het centrum van Brussel en in Laken begonnen en daarbij heeft de politie al 144 bestuurders beboet. Binnenkort wordt er ook gecontroleerd in Elsene en in de zone rond de Louizalaan.

“Het wetsartikel over de onaangepaste snelheid is een weinig gebruikt artikel van de Wegcode”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Het is niet de bedoeling een snelheid te bestraffen die hoger ligt dan de maximaal toegelaten snelheid, maar een snelheid die niet aangepast is aan de omstandigheden, zoals de weersomstandigheden, de aanwezigheid van zwakke weggebruikers of de verkeerssituatie. Zo kan het gebeuren dat een bestuurder die 45 km/u rijdt waar 50 km/u de maximumsnelheid is, toch beboet wordt omdat hij dat vlakbij een incident deed waarbij een zwakke weggebruiker betrokken was, of omdat er ijzel lag en hij andere weggebruikers in gevaar bracht.”

De wet voorziet een boete van 116 euro die onmiddellijk kan geïnd worden maar het is niet de bedoeling om de statistieken op te krikken, aldus de politiewoordvoerder. “We willen een mentaliteitswijziging teweegbrengen in bepaalde sectoren, niet zomaar boetes uitschrijven. De beslissing van de agent om een bestuurder te beboeten kan arbitrair lijken maar de bestuurder kan altijd proberen aantonen dat zijn rijgedrag wel aangepast was aan de omstandigheden.”

De fietsbrigade voerde sinds begin augustus al 9 controleacties uit en beboette daarbij 144 bestuurders voor onaangepaste snelheid. Een boete was er voor 376 anderen omdat ze in een leverzone geparkeerd stonden, 540 omdat ze op een trottoir geparkeerd stonden, 175 omdat ze op een fietspad geparkeerd stonden, en 21 omdat ze hun gsm gebruikten achter het stuur.