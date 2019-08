Sven Kums kan al zestig minuten aan voor AA Gent: “Hij is enorm gemotiveerd om zich te tonen”

AA Gent startte om 18u30 de afsluitende training voor de terugmatch tegen Rijeka (heen: 2-1). Het is de laatste horde voor de poulefase van de Europa League.

Dylan Bronn is niet meegevlogen naar Kroatië, maar trainer Jess Thorup benadrukt dat dat niets te maken heeft met transferbeslommeringen. Bronn wil graag weg, maar het blijft wachten op concrete interesse van clubs die genoeg op tafel kunnen leggen.

“Dylan heeft zich gisteren geblesseerd aan de voet en is niet fit”, aldus Thorup. “Dat is de enige reden, al zullen de speculaties allicht tot 2 september blijven duren.”

Sven Kums is er wél bij. De huurspeler van Anderlecht is klaar om te spelen, al lijkt een invallersrol het meest waarschijnlijke. “We hebben vier dagen geleden een interne oefenmatch gespeeld om een aantal spelers, onder wie Sven, wedstrijdritme te geven. Hij heeft zestig minuten gespeeld en dat ging goed. Of hij negentig minuten aankan, weten we niet. Ik ben in elk geval dat hij bij ons is. Hij is enorm gemotiveerd om zich te tonen.”

Foto: Photo News

Offensiever Rijeka?

Thorup verwacht een iets offensiever en dominanter Rijeka dan in de heenmatch. “In de heenmatch hebben ze met vijf achteraan gespeeld, maar normaal is het een ploeg die de wedstrijd in handen neemt. Nu ze een doelpunt moeten ophalen, verwacht ik ook dat ze dat zullen doen. Zij moeten scoren, maar onze mindset is dat we deze wedstrijd spelen om ze te winnen. Dat is waar we goed in zijn. We staan aan de vooravond van een van onze grote doelen van het seizoen. We zijn er klaar voor, genoeg gepraat, laat de match maar komen.”

Voor de spelers is het een grote motivatie dat AA Gent in de groepsfase kan uitkomen tegen kleppers als Man United, Sevilla, AS Roma, Arsenal,… “Dat zijn de wedstrijden waar je als kind van droomt”, aldus doelman Thomas Kaminski. “Het is een enorme motivatie.”