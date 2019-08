De zorgwekkende ‘verpaarding’ van Vlaanderen: te veel boerderijen worden villa’s

Plattelandsgemeenten, provincies maar ook de Boerenbond maken zich grote zorgen over de vele landbouwbedrijven op het platteland die veranderen in statige, residentiële hoeves, vaak met wat paarden erbij. “Jonge boeren geraken zo nog amper aan betaalbare landbouwgrond.” Er komen ook almaar vaker conflicten tussen ‘hoevebewoners’ en naburige landbouwers, onder meer over geur- en lawaaihinder.