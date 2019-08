Enkel doorzichtige tassen toegelaten op concert Ariana Grande: “Uitzonderlijke maatregel”

Ariana Grande, popster en tieneridool, komt morgen naar het Sportpaleis. Maar fans zijn beter voorbereid op een ingrijpende veiligheidsmaatregel. “In het hele gebouw mag geen tas binnenkomen die niet doorzichtig is”, zegt Peter Dobbels, hoofd Veiligheid van de zaal vrijdagavond. “Dat betekent dat we enkel plastic zakken zullen toelaten die 100% doorzichtig zijn. Een heel uitzonderlijke maatregel, die we hier voor het eerst zullen toepassen. Al begrijpen we de omstandigheden wel.” Twee jaar geleden blies een terrorist zichzelf op in Manchester. Er vielen toen 22 doden. “Omdat de bom werd binnengesmokkeld in een rugzak, mogen er nu dus geen tassen binnen.”

Om dat te doen slagen, moest het Sportpaleis wel wat maatregelen treffen. “Gelukkig is de Lotto Arena vrij. Zo kunnen we een bezoekersslang maken rond die zaal en mensen met een rugzak aanspreken. Wie er toch een bij heeft kan een locker huren - die ook buiten staat - voor 7 of 9 euro. We hebben ook al onze Nederlandse collega’s van de Ziggo Dome gebeld, waar Ariana Grande vorige week optrad. Daar is alles vrij ordentelijk verlopen, we hopen dat dat hier ook het geval zal zijn.”