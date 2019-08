Philippe Clement dropt Ricca en Diatta in basiself Club Brugge, Openda opnieuw voorin in Champions League

Club Brugge-coach Philippe Clement wijzigt zijn elftal op twee plaatsen voor de terugmatch van de play-offronde in de Champions League tegen LASK Linz, woensdagavond (21u) in een uitverkocht Jan Breydelstadion. In vergelijking met de heenmatch (0-1 voor Club Brugge) zijn Eduard Sobol en Emmanuel Dennis hun basisplek kwijt. Federico Ricca en Krépin Diatta starten. De uit schorsing teruggekeerde Percy Tau zit op de bank. Loïs Openda, die in de heenmatch woog op de Oostenrijkse verdediging, is opnieuw het Brugse speerpunt.

Simon Mignolet krijgt dus een viermansverdediging voor zich met Clinton Mata, Matej Mitrovic, Simon Deli en Federico Ricca. Het is de eerste basisplaats voor de van Málaga overgekomen Ricca. De van een knieblessure herstelde Brandon Mechele wordt achter de hand gehouden. Op het middenveld gaan Mats Rits, Ruud Vormer en Hans Vanaken de strijd aan met de energieke Oostenrijkers. De flankaanvallers van dienst zijn Krépin Diatta en David Okereke, centraal in de spits staat Loïs Openda.

Blauw-zwart is nog 90 minuten verwijderd van de lucratieve groepsfase van de Champions League. Vorige week verwierven de Bruggelingen een gunstige uitgangspositie in het Linzer Stadion dankzij een penaltydoelpunt van Hans Vanaken.

Club Brugge kan het eerste Belgische team ooit worden dat zich via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase van het kampioenenbal plaatst. Als Club Brugge Linz uitschakelt, dan mag het voor de zevende keer naar de groepsfase van de Champions League. Daar krijgt het dan gezelschap van Racing Genk, als landkampioen al zeker van de poulefase. Zo zouden er dan voor de eerste keer sinds het seizoen 2005-2006 twee Belgische teams in de CL-groepsfase zitten: toen viel die eer Club Brugge (derde in een groep met Juventus, Bayern en Rapid Wenen) en Anderlecht (vierde in een groep met Betis, Chelsea en Liverpool) te beurt. Voor Club zou het de tweede Champions League-campagne op rij worden en dat is in het verleden nog maar één keer gelukt: in de seizoenen 2002-2003 en 2003-2004. Bij een Brugse uitschakeling is er nog altijd het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

Afgelopen weekend kwamen Ruud Vormer en co. niet in actie in de competitie, met dank aan de Pro League die het duel met Charleroi uitstelde. LASK moest zaterdag wel aan de bak bij Rapid Wenen, dat met 1-2 werd verslagen dankzij twee treffers van Marko Raguz.