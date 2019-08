Dochter van Francis Zwarts: “Teleurgesteld dat gerecht het lichaam van papa niet kon vinden”

Zaventem / Overijse - “Ik ben teleurgesteld omdat de zoekacties naar het lichaam van mijn vader niets hebben opgeleverd”, zo reageert Jessy Zwarts, de dochter van de veiligheidsagent die in 1982 verdween.

Dinsdagmiddag liet het Brusselse parket aan de weduwe van Francis Zwarts en aan zijn dochter weten dat de zoekacties na twee dagen werden opgeschort. Op de plek die gangster Robert Beijer had aangewezen, was het lichaam van Zwarts niet gevonden.

“Ik had rekening gehouden met de mogelijkheid dat de onderzoekers niets zouden vinden. Ik wilde mezelf beschermen. Had Beijer wel de juiste plek aangeduid? Maar toch was ik teleurgesteld toen het bericht kwam. Ik had graag een antwoord gekregen op mijn vragen – al was het maar om die mensen die zeggen dat mijn vader mee bij de roof betrokken was en nog leeft, van antwoord te kunnen dienen.”

“Mijn moeder gelooft rotsvast dat mijn vader dood is. Maar bij mij zal er nu misschien altijd dat éne procentje twijfel in mijn hoofd zitten: Misschien is mijn vader er toch nog.”

Tastbaar bewijs

De nieuwe onthullingen van Beijer, die aan het gerecht de plek toonde waar Zwarts door Madani Bouhouche begraven werd, zijn voor haar weinig waard. Ze wil een tastbaar bewijs. “Ik kan daar niet op verder gaan. Misschien heeft hij gelogen? Wil hij aandacht? Of wil hij iets anders bekomen?”