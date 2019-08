Nieuwe website doorbreekt taboe rond psychische problemen bij kersverse mama’s: “Ik was bang. Van feestjes, van de winkel, zelfs van alleen zijn met mijn baby”

Drie op de vier kersverse mama’s hebben last van de babyblues, kopte deze krant deze zomer. Maar er is meer: voor sommige mama’s kleuren de maanden rond de bevalling nog veel donkerder. Tot een op de vijf vrouwen krijgt last van ernstige problemen, zoals een depressie of angststoornis. Om het taboe daarrond te doorbreken, is er nu de website wolkinmijnhoofd.be.