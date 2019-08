Ontspoorde tram verwijderd. Tramverkeer hervat normaal donderdagochtend

De tram die dinsdagavond in het Antwerpse district Deurne tegen een appartementsgebouw reed nadat hij was ontspoord, is woensdagavond eindelijk van het gebouw verwijderd. Dat zegt De Lijn. Woensdagochtend waren de achterste rijtuigen van de tram al weggesleept, nu zijn ook de voorste twee toestellen getakeld. Het tramverkeer op lijnen 4 en 9 kan door het vele resterende opruimwerk wel allicht pas donderdagochtend worden hervat.

Bij het ongeval vielen vier gewonden, van wie twee ernstig. De slachtoffers vielen allemaal op de tram zelf, aangezien op het gelijkvloers van het appartementsgebouw een tandartspraktijk gevestigd was en de bovenliggende appartementen nauwelijks schade opliepen. Door de ravage moesten de bewoners wel de nacht in een hotel doorbrengen. Woensdag werd het gebouw eerst voor alle veiligheid van binnenuit gestut, vooraleer de tram werd verwijderd. De stabiliteit van het gebouw is nu gegarandeerd, de bewoners mogen opnieuw naar huis.

Over de oorzaak van de ontsporing is nog niets bekend. De politie stelde proces-verbaal op gezien de zware tol van het ongeval. Het parket zal het onderzoek allicht verder opvolgen.