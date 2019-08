Brazilië telt de ergste maar niet de meeste bosbranden: ook in deze landen staat de natuur in brand

Hij heeft een beetje gelijk, de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Het brandt niet alleen in zijn land. En in Brazilië zijn de voorbije week ook niet de meeste bosbranden geteld. Wel in Angola, waar bijna het dubbele aantal branden woedt. Of in Katanga in Congo, de zwaarst getroffen provincie ter wereld. Het brandt de wereld rond. En heel vaak zijn de natuurbranden aangestoken uit kortzichtig winstbejag, net als in Brazilië.