Spits maakt zich onsterfelijk belachelijk bij viering, maar herhaling maakt moment nog pijnlijker

Een opmerkelijke video uit de Bulgaarse eerste klasse. Ludogorets en Slavia Sofia speelden afgelopen weekend 0-0 gelijk. Toch viel er een doelpunt door toedoen van Wanderson, de flankaanvaller van Ludogorets. De Bulgaarse Braziliaan wilde zijn goal op een speciale manier vieren, met zijn vriendin. Hij liep de tribunes in en gaf haar een kus. Intussen ging het spel echter voort... omdat het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Pijnlijk voor Wanderson, die overigens géén buitenspel stond en dus eigenlijk een doelpunt had moeten krijgen. Auwtch!

De beelden:

Right, so Wanderson scores, runs off celebrating to his girlfriend... for the goal to be ruled offside and the games still going on whilst he’s kissing his bird in the stands.



Classic Wanderson.

pic.twitter.com/Og4cT7Ga9B