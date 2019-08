Motorrijder in levensgevaar na ongeval aan Maasplassen in Ophoven

Kinrooi - Een motorrijder liep woensdagavond levensgevaarlijke verwondingen op bij een zwaar ongeval in de Dalerstraat, vlakbij de Maasplassen in Ophoven (Kinrooi).

De man zou rond 19.30 uur om een onbekende reden de controle over het stuur verloren hebben toen hij vanuit Ophoven richting Kessenich reed. Hij ging rechts van de baan en knalde er tegen een klein boompje. Hij en zijn motor kwamen tot stilstand op het lager gelegen nieuwe fietspad naast de Dalerstraat.

De toestand van het slachtoffer was onmiddellijk zorgwekkend. Een ambulance en mug-team kwamen ter plaatse en na het verlenen van de eerste zorgen brachten ze de motard met spoed over naar het ziekenhuis. Zijn toestand was op dat moment nog steeds kritiek.

De lokale politie Carma deed de vaststellingen na het ongeval en verwittigde het Limburgse parket. Of er al dan niet een verkeersdeskundige ter plaatse moest komen was bij het ter perse gaan nog niet bekend.