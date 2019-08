Monaco verhuurt Belgisch toptalent Franco Antonucci aan FC Volendam

AS Monaco heeft onze landgenoot Franco Antonucci voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de Nederlandse tweedeklasser FC Volendam. De twintigjarige Henegouwer, die in januari 2017 neerstreek in het prinsdom, heeft bij Monaco nog een overeenkomst tot medio 2022.

Antonucci staat al enkele jaren als een enorm talent te boek, maar stagneerde lichtjes de voorbije jaren in Monaco. De Monegasken plukten hem 2,5 jaar geleden voor een bedrag van 2,5 tot 3 miljoen euro weg bij de jeugdopleiding van Ajax. De Amsterdammers haalden de aanvallende middenvelder eerder in de zomer van 2015 weg bij Anderlecht. Voordien speelde hij in de jeugd van Sporting Charleroi.

Voor de wedstrijd tegen NAC, aanstaande vrijdag, is hij nog niet speelgerechtigd. Volendam staat na drie speeldagen in de Keuken Kampioen Divisie op de negende plaats met vier punten. Het team telt met Noah Fadiga, zoon van Khalilou, nog een landgenoot in haar selectie.